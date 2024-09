Incidente mortale, macchina contro moto giovane perde la vita

A neanche 24 ore di distanza dall’incidente sulla Cassia costato la vita al centauro Massimo Amadori, Roma piange un’altra vittima della strada.

A perdere la vita nella notte di sabato sera è stato un ragazzo di 28 anni, Giuseppe Bernabucci, morto in un incidente in via di Saponara, ad Acilia, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma con il Gruppo XII Monteverde per i rilievi. Gli agenti sono impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dagli elementi raccolti sembrerebbe essere coinvolto un secondo veicolo sul quale sono state avviate immediatamente le ricerche. Su Fb l’appello della famiglia del giovane, che rientrava da una serata con gli amici e lavorava all’aeroporto di Fiumicino come meccanico specializzato alla car moving: «Questa notte verso le 3 una macchina (utilitaria nera) con a bordo presumibilmente due persone che si sono fermate e poi scappate hanno ucciso mio cognato Giuseppe Bernabucci di soli 28 anni – scrive sui social Umberto Niscola, che è anche vicesindaco di un Comune in Abruzzo -. L’incidente è avvenuto al semaforo di via di Acilia incrocio via Valle Porcina. Giuseppe arrivava dalla Cristoforo Colombo e la macchina è fuggita in direzione Casal Bernocchi con evidenti danni. Vi chiedo la massima condivisione, sono importati le testimonianze e chi a quell’ora tramite la propria telecamera possa dare giustizia a questa notizia tragica». corriere.it