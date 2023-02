Incidente mortale in Ciociaria, “Strada pericolosa a rischio l’incolumità dei cittadini”. Il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, in una lettera, indirizzata al sindaco di Arpino Renato Rea, al capo dell’Ufficio Tecnico, al comandante della Polizia Locale di Arpino, richiede un incontro e un sopralluogo congiunto il prossimo 3 marzo alle 9.30 in via Pietro Nenni – loc. Vuotti, per dibattere delle problematiche che gravano attorno alla pericolosità della strada. “Lo scorso 24 gennaio, a seguito delle numerose segnalazioni e dell’incidente mortale verificatosi qualche giorno prima, ho fatto espressamente richiesta al sindaco di Arpino, Renato Rea e al capo della Polizia Municipale, Massimiliano Rea, di un incontro urgente sul tratto di strada in via Pietro Nenni al fine di individuare soluzioni idonee alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità. A malincuore devo dichiarare che alla stessa nota non è stato dato alcun riscontro nonostante più volte sollecitato. Vista l’urgenza e valutate le criticità, oggi ho inviato all’amministrazione comunale di Arpino, un’ulteriore lettera in cui il 3 marzo alle 9:30 sarò presente in via Pietro Nenni con il dirigente tecnico della Provincia di Frosinone, ing. Tommaso Secondini, per dibattere delle problematiche in essere e cercare soluzioni adeguate all’eliminazione di queste problematiche. E’ doveroso da parte degli amministratori garantire l’incolumità dei cittadini. Ho ritenuto, pertanto, opportuno convocare questo incontro a seguito del silenzio assordante di questa amministrazione, sperando che questa ultima mia richiesta venga presa in considerazione e avere così un confronto serio”.

Redazione Digital