Incidente mortale in Ciociaria, scontro tra 2 macchine giovane perde la vita

Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. A perdere la vita questa mattina intorno alle 5 in uno scontro frontale tra due auto è stato un giovane di 21 anni, Lorenzo P.: era nato nel capoluogo ciociaro, avrebbe compiuto gli anni il prossimo 5 ottobre. Gli altri due uomini coinvolti nell’incidente sono feriti in maniera seria. L’incidente si è verificato al Km.14 lungo la via dei Monti Lepini, la regionale che collega Frosinone con Latina, nel tratto che attraversa Giuliano di Roma, a ridosso del capoluogo ciociaro. Da una prima serie di testimonianze raccolte, il 21enne era di ritorno da una festa insieme ad un amico, anche lui originario di Frosinone. La Peugeot nera su cui viaggiavano i due si è scontrata con una Fiat Panda grigia guidata da un 30enne di Ceprano, trasportato in elicottero al Gemelli di Roma in codice rosso. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo, tanto che la Panda è stata sbalzata e scaraventata contro lo spartitraffico che delimita la carreggiata rimanendo sul guard rail con le due ruote posteriori. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai due veicoli, accorsi sul posto con i carabinieri e il personale sanitario del 118. Per effettuare i soccorsi è stato necessario chiudere la Monti Lepini. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot: un’eliambulanza sul luogo dell’incidente era pronta per effettuare il trasferimento del 21enne nella Capitale, ma dopo una lunga serie di tentativi per rianimarlo i sanitari si sono dovuti arrendere: il giovane è morto intorno alle 8.30 del mattino. L’amico che era in macchina con lui è ricoverato allo Spaziani di Frosinone, le sue condizioni sono gravi. Nello stesso ospedale era stato trasportato anche il trentenne che era alla guida della Panda, che poco dopo è stato trasferito in elicottero al Gemelli di Roma: lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della compagnia di Frosinone hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. corriere.it