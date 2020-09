di Massimo Mangiapelo

Incidente mortale lungo la via Sublacense, muore un giovane di Tecchiena. Si tratta di Gianluigi Giansanti di 30 anni, molto conosciuto nella zona dove abitava.

Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di questa calda domenica di settembre nei pressi di Arcinazzo Romano, ma in territorio di Affile. Il ragazzo, un appassionato centauro, era uscito insieme ad altri quattro amici in sella alla sua moto per una classica gita fuoriporta. Le belle giornate che caratterizzano questo periodo, infatti, spingono gli amanti delle due ruote a fare lunghi giri soprattutto nelle zone montane della Ciociaria.

Il gruppo stava percorrendo la provinciale 411 Sublacense quando, per cause ancora in corso di accertamento ad opera dei carabinieri di Affile, in un tornante si sarebbero urtati tra di loro. Tutti e cinque i partecipanti al raduno sono finiti sull’asfalto.

Ad avere la peggio è stato proprio Gianluigi Giansanti, che è ha perso la vita. Gli altri quattro hanno riportato varie fratture e sono stati trasportati in diversi ospedali dei dintorni. I carabinieri ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia ha fatto subito il giro di Alatri e soprattutto della piana di Tecchiena dove, come detto, il giovane abitava ed era conosciuto da tutti.