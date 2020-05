Incidente in Ciociaria. Ad Alatri (FR) in via Verolana, nei pressi dell’ex edicola, scontro tra macchina e motocicletta. Immediatamente sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale di Alatri. Traffico rallentato da e per la Città dei Ciclopi. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

Redazione Alatri