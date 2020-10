di Massimo Mangiapelo

Si è spento ieri Giuseppe Mazza. Dopo sei giorni dal suo ricovero, il maresciallo dell’Aeronautica di Alatri purtroppo non ce l’ha fatta.

Giuseppe Mazza era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 14 ottobre scorso. L’uomo, 56 anni appena compiuti, era in sella alla sua moto e stava percorrendo la Superstrada Anticolana. D’improvviso la tragedia, il centauro è andato a scontrarsi contro una Peugeot. L’impatto è stato violento, tanto che l’alatrense ha riportato ferite e lesioni apparse subito gravissime. Alla guida dell’auto c’era un 65enne di Ceccano.

Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati, tra loro c’era anche un medico che ha prestato i primi soccorsi. Nel frattempo veniva allertato il 118. Il ferito è stato trasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma, già in coma per i numerosi traumi riportati. Purtroppo, poi, la situazione è precipitata ed il cuore di Giuseppe Mazza ha cessato di battere. I parenti hanno dato disposizione per l’espianto degli organi, visto che questa era la volontà dello stesso 56enne.

Nei giorni scorsi, l’uomo alla guida dell’auto era stato denunciato per lesioni personali stradali, ora invece dovrà rispondere del reato di omicidio stradale colposo.

La notizia ha fatto subito il giro di Alatri, visto che la famiglia è molto conosciuta in città. Giuseppe Mazza lascia la moglie ed una figlia. Ora si attende che la salma venga riconsegnata ai parenti, solo dopo si conoscerà la data dei funerali. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze mie personali e della redazione di Area C quotidiano.