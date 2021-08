“Colonne di fumo altissime stanno svettando sul cielo di Sora a causa di un incendio doloso appiccato nella zona di San Giorgio. Sulle colline della nostra città anno dopo anno sparisce il verde vivido, bruciato sotto le fiamme che divampano e che di certo non sono attenuate dalle elevate temperature, trasformando alberi e piante in un cumulo di cenere. Noi abitanti non possiamo fare altro che guardare stupiti dalle nostre finestre il fumo, sentire il rumore dei canadair che tentano in qualche modo di spegnere quelle fiamme che un secondo dopo si sono già rigenerate e percepire l’odore di bruciato che inonda tutta la città.

Purtroppo episodi come questi si ripetono come un ciclo continuo ogni anno e sempre nella stessa zona: non possiamo permettere più di deturpare in modo così atroce le colline sorane, dobbiamo preservare il patrimonio naturale che tanto valorizza il nostro territorio. L’unico modo per far si che accada è agire, combattere per evitare che qualsiasi tipo di atto turpe nei confronti del nostro territorio venga effettuato senza un minimo di prevenzione o sicurezza.È doveroso ringraziare tutti coloro che volontariamente si sono messi al lavoro (Protezione Civile, Vigili del Fuoco e tutte le Forze dell’Ordine) per spegnere le fiamme e per limitare i danni già provocati in modo repentino dall’incendio”. Lo comunicano Giovani Democratici Sora.

Redazione Sora