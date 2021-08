Incendio in Ciociaria, in fiamme anche l’aeroporto “Criminali, a rischio vite umane”.

“Non è più possibile tollerare crimini di questo tipo che mettono a rischio le vite umane e le infrastrutture – ha affermato Libero Mazzaroppi, sindaco di Aquino – Proprio mentre si faceva un gran gesto di solidarietà per la Sardegna devastata dal fuoco qualche “disadattato” senza coscienza ha dato alle fiamme il nostro Aeroporto. Il piromane, secondo me, non è un criminale comune ma un ignobile infame. Ringrazio, come sempre, gli straordinari ragazzi dei Vigili del Fuoco, il nostro Gruppo di Protezione Civile, la Polizia Locale, il Gruppo Anc di Castrocielo, il Gruppo Vig. Fuoco in congedo di Piedimonte per il tempestivo intervento e i cittadini che hanno allertato. Tante persone per la sicurezza del territorio”.

Redazione Cassino