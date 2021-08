di Fabio Paris

Fiamme alte e paura per i residenti. È questo il quadro di quanto accaduto ieri a Ferentino, in località Stazione, quando un fuoco, propagatosi all’interno dell’area dell’ex Italfornaci, ha perso il “controllo” e, alimentato dal vento, ha spaventato i residenti dirigendosi verso le abitazioni e le attività commerciali adiacenti. L’incidente, che ha interessato la zona Stazione per l’intero pomeriggio, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada che collega via stazione con la vicina località Cartiera-Quarto fino ad incendio domato. Notevoli i disagi per i residenti e per le attività commerciali che hanno dovuto posticipare l’apertura dei propri esercizi. L’accaduto riporta alta l’attenzione sul tema delle aree verdi abbandonate e del rischio incendi, alla luce anche dei disastri avvenuti in altre regioni d’Italia.