Incendi in tutto il Lazio, “Bruciano montagne intere servono più vigili del fuoco”

“Zingaretti fuori tempo massimo – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Come al solito rincorre le emergenze invece di prevenirle. Il Lazio brucia da mesi con mille incendi e lui si ricorda ora di firmare il protocollo d’intesa con il corpo dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso interventi dei vigili del fuoco per incendi di vegetazione che interessano Roma e il suo circondario. Sono 350 i pompieri impegnati, anche con rinforzi che arrivano da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Gli interventi sono stati in tutto 406, di cui 193 per incendi della vegetazione. Delle vere e proprie “giornate di fuoco”, se si pensa anche al caldo torrido ed al termometro fermo sui 40 gradi. Zingaretti e Lamorgese dimostrano sempre più la loro incapacità è mancata tempestività in ogni ambito”.

Redazione Digital