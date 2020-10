di Francesca Campoli

Posta sul versante meridionale della nostra regione, ai confini tra Lazio e Campania, Ausonia, nel cuore degli Aurunci, degli Ausoni e delle Mainarde, conserva ancora oggi un aspetto quasi fiabesco, caratterizzata da scorci incontaminati e da suggestivi panorami naturali, dominati dal monte Fammera.

Camminando per le sue stradine lastricate in pietra, attraversando i vicoli, osservando le case austere, percorrendo le sue antiche e silenziose piazzette, si scopre, passo dopo passo, la sua storia millenaria. L’antica città di Ausona, deve il suo nome agli Ausoni, l’antico popolo italico che per primo vi si insediò, devota ad Ercole nell’età romana, subì la dominazione dei Longobardi e dei Normanni.

Terra borbonica, Terra di Lavoro, terra di briganti, testimone delle scorrerie di Fra’ Diavolo e delle dinamiche sociali del Mezzogiorno d’Italia, terra di mulini, terra di emigranti, Ausonia fu dunque crocevia di contaminazioni, lingue e culture che nel tempo ha saputo conservare e tramandare. Oggi si presenta nelle vesti di centro medievale piccolo ed affascinante, perfetto da girare a piedi, dominato dalle scenografiche torri di quello che un tempo fu un castrum posto a presidio del territorio.

Risalente all’XI secolo, venne fatto ricostruire da Federico II di Svevia. Superstiti della fase normanna sono le bifore che si aprono sul corpo del castello. Proprio dall’alta torre centrale, si può beneficiare di una delle prospettive migliori di questo luogo, che mostra l’abbazia di Montecassino su un versante ed il mare del golfo di Gaeta sull’altro. Il castello oggi ospita il Museo della Pietra, un luogo in cui passato e presente camminano insieme.

Esso nasce infatti dalla sinergia del popolo, dei loro racconti, dei ricordi catturati in un momento lontano ed ormai perduto, tessuti insieme in una fitta trama di fili necessari per continuare a raccontare la storia di questi luoghi. Al centro del Museo demoantropologico, l’estrazione e la lavorazione della pietra, risorsa sulla quale l’economia del paese si è fondata.

La tradizione di tale lavorazione rivive ancora oggi nelle stradine e nei vicoli delineati dagli edifici in pietra locale, nelle facciate delle chiese e soprattutto nelle aie, nelle caselle in pietra a secco, nelle pagliare, nelle mandre, nei muretti a secco; “le macere” scandiscono ed identificano il territorio, quasi come elemento guida nella visita del paese cui fanno da sfondo le cave ancora oggi visibili.

Imperdibile la visita presso il santuario dedicato alla Madonna del Piano – XII secolo -, al suo interno troviamo la cripta che costituisce l’impianto medievale della struttura e conserva un ciclo di affreschi che narra l’episodio dell’apparizione della Vergine ad una fanciulla lungo il torrente Ausente.

Eretta sulle vestigia di un tempio, la chiesa presenta un portico con arcate a sesto acuto, particolare architettonico che ritroviamo nell’affresco in cui viene rappresentato il vescovo di Gaeta mentre porge il modello della chiesa alla Madonna. Lo stile di tali affreschi è riconducibile a quello di Sant’Angelo in Formis e a quello di altre opere prodotte nel medesimo contesto storico nell’area cassinese, legato quindi alla scuola e alle maestranze attive presso l’abbazia benedettina.

Il linguaggio pittorico presenta ancora retaggi bizantini, presso Montecassino vi erano infatti mosaicisti greci che conferirono attraverso la decorazione musiva nuovo vigore all’arte del luogo. La delineazione particolarmente solenne dell’episodio dell’Apparizione della Vergine a Remigarda, mostra invece peculiarità artistiche che denotano un’ispirazione dell’artista ai codici miniati. Una visione ed un’attenzione eclettica quella che ritroviamo oggi dispiegata nel ciclo pittorico, a testimonianza di come l’autore abbia preso ispirazione dal mondo culturale cassinese mostrando aperture verso la cultura transalpina.

Altra perla incastonata nell’itinerario di questa terra è la Chiesa della Madonna di Correano – XI secolo -, costruita su resti romani, conserva ancora il suo aspetto tipicamente romanico. Custodisce al suo interno pregevoli affreschi riconducibili alla scuola benedettina, all’esterno la presenza di un’alta torre di avvistamento rivela una funzione difensiva.

Tra le rovine disseminate intorno alla chiesa rurale troviamo un sarcofago di età romana che è stato testimone nel tempo di un atavico rituale “dello strofinamento” o litoterapia, un’antica pratica che portava i fedeli ad usufruire dell’azione benefica delle pietre, per combattere alcuni mali.

Non possiamo lasciare la città senza aver visitato la chiesa di San Michele Arcangelo – XI secolo – eretta sul tempio di Ercole, mostra ancora al suo interno molte parti di derivazione romana. Rilevanti i tre portali inseriti in una facciata dalle pietre squadrate, al di sopra dei quali si elevano arditi archi a sesto acuto ospitanti nelle lunette affreschi raffiguranti Cristo, San Michele, la Vergine.

Consigliamo di mettere nella vostra lista dei borghi più caratteristici d’Italia, Ausonia, la piccola città dove il tempo sembra essersi fermato, saprà stupirvi con queste bellezze ed altre ancora.