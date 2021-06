Residenza estiva di Napoleone in vendita. L’edificio è nel comune di Fiumicello Villa Vicentina, nei pressi di Udine, uno dei tanti utilizzati dall’imperatore francese in Italia e in Europa. La lussuosa villa offre 6.000 metri quadrati di superfici coperte e 200.000 metri quadrati di terreni.

Napoleone trascorreva qui i soggiorni estivi e ancora oggi le pregiate botti nelle cantine portano il logo con l’iniziale del suo nome. La dimora fu per decenni un luogo di ritrovo per intellettuali e ospiti illustri, tra i quali Luigi Pasteur, che qui portò avanti alcuni suoi studi.

La costruzione della villa fu iniziata dai conti Gorgo di Vicenza, che fondarono il paese. Fu di proprietà dei Gorgo fino al 1818 quando il conte Giovanni Gorgo di Fellenfeld vendette alla principessa Maria Anna Bonaparte detta Elisa, sorella di Napoleone, che vi abitò sotto il nome di contessa di Campignano, negli ultimi anni della sua vita.

Alla sua morte, la proprietà passò nelle mani della figlia Elisa Baciocchi “la Napoleona”, di seguito a Eugenio Luigi Napoleone IV, poi all’imperatrice Eugenia e infine al cavaliere Ciardi.

Redazione Digital