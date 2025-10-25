In sella alla bici elettrica trascina il cane per 6 chilometri, denunciato

Ha percorso quasi sei chilometri in sella a una bicicletta elettrica trascinando un cane con una catena a strozzo. Immagini strazianti, in parte riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Quando i carabinieri lo hanno fermato, l’animale aveva le zampe completamente insanguinate, i polpastrelli ustionati e non riusciva più a stare in piedi. È stata una scena di crudeltà inaudita quella a cui hanno assistito i militari della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, intervenuti in piazza della Repubblica dopo la segnalazione di un cittadino.

Era da poco passate le 21 quando un uomo, vedendo il biker procedere lungo via Libertà con il cane legato alla catena, ha deciso di intervenire. Ha prima intimato al ciclista di fermarsi e poi ha chiamato i carabinieri. L’uomo, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di giustificarsi togliendo la catena e cercando di sollevare il cane, che però era esausto e piangeva dal dolore in una macchia di sangue sempre più estesa sull’asfalto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il cane — una femmina di pastore tedesco di cinque anni di nome Bella — appartiene a un 54enne incensurato di Volla. Il 39enne, che si sarebbe offerto come dog sitter, aveva preso l’animale proprio da lì e lo aveva costretto a seguirlo fino a San Sebastiano al Vesuvio: un tragitto di circa 5,7 chilometri percorsi sull’asfalto. Entrambi gli uomini, il proprietario e il dog sitter, sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. «I padroni di Bella, che abbiamo contattato, ci hanno spiegato che non la possono più tenere» racconta il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico. Il cane era destinato ad andare a vivere in un fondo agricolo di Ercolano ed era stato donato alla persona che lo stava quasi facendo morire dopo averlo attaccato alla bici elettrica. «Non si è neanche reso conto di quello che aveva fatto – ha aggiunto Panico –, secondo lui era una cosa normale. Non si era neanche accorto che il cane sanguinava a terra, che era passato con le ruote della bici sulle zampe. Adesso Bella è in una clinica veterinaria perché ha bisogno di qualche giorno di cure; quando ci comunicheranno che è che è in condizioni di uscire, provvederemo a trovare una famiglia che la adotti. Se non accadrà, potrà stare stare a casa mia». Non è la prima volta che il sindaco si distingue per questo tipo di attenzioni: «Una volta mi portarono un cesto con una mamma e sei cuccioli. Organizzammo un mercatino delle adozioni e in 24 ore riuscimmo a farli adottare tutti. Mentre passava il tempo dell’allattamento, restarono comunque con me. A San Sebastiano lo sanno tutti: quando c’è una segnalazione del genere chiamano prima me dell’Asl».

Bella era spaventatissima: «In macchina ho sempre con me delle crocchette per cani e dei biscottini. Quando mi sono avvicinato con il cibo e con delle ciotole di acqua che mi ha portato una ragazza che lavora in un bar nelle vicinanze, il cane ha mangiato e bevuto per mezz’ora senza fermarsi – conclude Panico – Questo indicava che non solo si trattava di un animale spaventato, ma anche malnutrito e disidratato». corriere.it