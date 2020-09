Il mare più bello e più blu d’Italia è in Sardegna, e precisamente in località Baunei, in provincia di Nuoro. Come ha rivelato la classifica 2020 de «Il mare più bello, già Guida Blu», curata da Legambiente e Touring Club Italiano. Tra un centinaio di comprensori che formano le nostre coste, sono più di 40 quelli premiati quest’anno da Legambiente e dal Touring Club Italiano che hanno assegnato le «vele» a quelli con il mare più blu. A occupare i primi quindici posti in classifica spiccano soprattutto tre regioni. Oltre alla già citata Sardegna, ci sono anche la Toscana e la Puglia. Al secondo posto, si piazza infatti la Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Segue ancora la Sardegna con il litorale di Chia, nella Sardegna meridionale. Quarto posto per la Campania con il Cilento antico in provincia di Salerno.

Al quinto posto si piazza la Costa d’Argento e l’isola del Giglio, sempre in provincia di Grosseto. Ancora Sardegna al sesto punto con la Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa. La piccola isola di Capraia, in provincia di Livorno, si classifica al settimo posto. All’ottavo posto si ritorna in Sardegna a Baronia di Posada e Parco di Tepilora, in provincia di Nuoro. Al nono posto la Puglia con l’Alto Salento Adriatico (provincia di Lecce). Al decimo posto ecco la Campania, in provincia di Salerno, con la Costa del Mito. All’undicesimo posto si va in Liguria alle Cinque Terre (La Spezia), al dodicesimo posto ancora Puglia con l’Alto Salento Ionico (Lecce). Al tredicesimo posto ecco la Sicilia, nell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani. Al quattordicesimo posto rispunta la Sardegna con il comprensorio di Planargia (Oristano). Al quindicesimo posto la Puglia con la Costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari (in provincia di Bari e Brindisi). corriere.it