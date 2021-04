In Santa Fregna, ristoranti e palestre riaprono il 3 maggio ma scoppia l’ironia sul web.

Giorni decisivi per le riaperture, tra frenate e pressing. L’attesa riunione della cabina di regia dovrebbe svolgersi nella prossima settimana (anche se al momento non è ancora fissata una data): al centro del vertice una puntuale analisi dei dati del monitoraggio del venerdì in attesa del report successivo che – probabilmente – sarà decisivo per definire la strategia della ripartenza. Ripartenza che scatterà a tutti gli effetti solo da maggio. Una data chiave potrebbe essere quella lunedì 3 maggio.

In Ciociaria il 3 maggio si festeggia Santa Fregna ed è tipico in provincia di Frosinone rimandare qualcosa esclamando “In Santa Fregna”. La decisione del Governo ha fatto scoppiare l’ironia sul web. Molti infatti restano scettici sulle riaperture dei locali, dei musei e delle piscine.

Redazione Digital