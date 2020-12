In Italia sono arrivate, al momento, le prime 9.750 dosi. Il ministro della Salute ha però chiarito che le dosi consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero «simbolico»: la distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia il 28 dicembre, e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. Secondo contratto, Pfizer-BionTech e Moderna dovrebbero consegnare all’Italia, nel primo trimestre 2021 rispettivamente 8,749 milioni di dosi e 1,346 dosi. Il commissario Domenico Arcuri ha detto al Corriere che «Il numero di dosi simboliche per partire tutti assieme il 27 dicembre è proporzionale alla popolazione, la Germania dalla Ue ha avuto le stesse dosi o poco più». L’Italia ha circa 60 milioni di abitanti, la Germania 83.



Nei giorni scorsi, il settimanale tedesco Der Spiegel aveva sostenuto che l’Unione europea avesse «limitato» il numero di dosi prenotate a Pfizer e BioNTech — case farmaceutiche Usa e tedesche — per non sfavorire la francese Sanofi. La notizia era stata smentita dalla Commissione europea. In Germania, però, è cresciuta la pressione perché venissero acquistate più dosi di quel vaccino, anche al di fuori dei piani europei, e la Bild Zeitung aveva parlato di un orientamento in questo senso del governo.



L’agenzia Reuters, il 24 dicembre, ha ricostruito la situazione delle prime consegne in diversi Paesi europei. Eccole:

Germania

Le dosi iniziali saranno, come detto, oltre 150 mila.



Italia

Le prime dosi arrivate sono 9.750. Le prossime dosi saranno 470 mila ogni settimana.



Francia

In Francia, il 26 dicembre, sono arrivate 19.500 dosi. La Francia ha 67 milioni di abitanti.



Spagna

Secondo l’agenzia Reuters, la Spagna ha iniziato a ricevere 350mila dosi la settimana a partire dal 26 dicembre.



Svizzera

La Svizzera non fa parte dell’Ue. Le prime dosi arrivate sono 107 mila.



Portogallo

Entro la fine dell’anno saranno consegnate 80 mila dosi di vaccino



Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Bulgaria

Le prime dosi – circa 10 mila – sono arrivate il 26 dicembre.



Ungheria

Il primo ministro, Viktor Orban, ha parlato di un primo carico di dosi di vaccino «sufficiente a vaccinare 35mila persone»



Danimarca

In Danimarca il primo carico è di 40 mila dosi.



Norvegia e Svezia

Il primo carico è di circa 10 mila dosi.



Serbia

La premier Ana Brnabic — che ha ricevuto la prima dose di vaccino del Paese il 24 dicembre — ha parlato di un primo carico di 4.875 dosi. corriere.it