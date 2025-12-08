In giro con un coltello di 30 centimetri, in Ciociaria fermato

Nell’ambito di servizi dedicati anche al contrasto degli stupefacenti, la Polizia di Stato di Frosinone, in particolare personale dell’U.P.G.S.P. ha denunciato un uomo. Lo stesso è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo cm 25.5, la cui lama è di cm 10.5 e di sostanza stupefacente.

Proseguono i servizi della Polizia di Stato di Frosinone finalizzati al contrasto degli stupefacenti.