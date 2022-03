In giro armato e con 150 grammi di cocaina, arrestato in Ciociaria

Nell’ambito di un’accurata attività investigativa, la Squadra Mobile della Questura di Frosinone, con la collaborazione del personale della Polizia Stradale, ha tratto in arresto un cinquantatreenne che dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione e ha denunciato altre tre persone per l’ipotesi di reato della ricettazione.

I quattro sono stati fermati a bordo di un’autovettura mentre erano in viaggio nel tratto autostradale tra Frosinone e Cassino, diretti in Albania. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di rinvenire in un borsone di proprietà dell’arrestato, occultato sotto il sedile lato guida del veicolo, condotto dallo stesso, circa 150 grammi di cocaina, una pistola tipo revolver calibro 735 e una somma di denaro in contanti di 38.000,00 euro.

Nel corso degli approfonditi controlli, venivano rinvenuti ulteriori 30.000,00 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. La pistola a tamburo è risultata compendio di furto messo a segno nel gennaio 2022 a Gubbio (PG). L’arma, la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro.

