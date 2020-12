“Sono molto soddisfatto dell’approvazione da parte dalla commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento che prevede un fondo per i territori della ex cassa del mezzogiorno. È una sfida vinta, alla quale ho lavorato con il deputato Mancini che ringrazio, al pari dell’on. Segneri, per il risultato – ha affermato il presidente del Consorzio Asi Frosinone, Francesco De Angelis – La provincia di Frosinone rientrerà così nel fondo per i territori non ricompresi tra le regioni del sud beneficiarie di politiche di vantaggio. Ci saranno a disposizione oltre 135 milioni per bandi rivolti al tessuto imprenditoriale e per il contrasto alla de-industrializzazione. Una risposta concreta alle aziende del nostro territorio”.

Complimenti anche dal presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini e dal consigliere regionale Sara Battisti.

Redazione Digital