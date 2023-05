In Bici in Ciociaria, pedalata per adulti e bambini ecco tutto il programma

Dopo il successo della prima edizione di ‘In Bici’ dello scorso anno, l’Associazione di promozione sociale Polaris torna con il secondo appuntamento della pedalata amichevole dedicata ai grandi ed ai più piccoli, che si terrà a Sora domenica 4 giugno. L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, avrà inizio alle 9 con ritrovo presso il centro commerciale ‘La Selva’. Da qui il percorso seguirà via Romana Selva, via San Giorgio, via Vado Pescina, via Carpine, via Agnone del Prato, via Salceto, via Santa Rosalia, via Tofaro, via Canale Mancini, via Barca San Domenico per poi giungere all’arrivo presso il centro commerciale ‘La Selva’. “Lo avevamo promesso al termine della prima edizione di ‘In Bici’ e ora siamo lieti di annunciare il secondo appuntamento di un’iniziativa che lo scorso anno ha registrato una partecipazione che ha superato ogni nostra aspettativa – ha affermato il presidente di Polaris, Roberta Alonzi – Quest’anno l’evento sarà ancora più ricco. Oltre alla pedalata, al pranzo al sacco e all’estrazione di una bicicletta offerta da Polaris, abbiamo pensato di far trascorrere non solo una mattinata ma un’intera giornata all’insegna del divertimento. Nel pomeriggio infatti, nell’area del parcheggio del Centro Commerciale ‘La Selva’, è previsto un torneo di briscola e per i più piccoli sarà allestito uno spazio con i gonfiabili”. Per partecipare a ‘In Bici’ è necessario compilare, entro mercoledì 31 maggio, i moduli distribuiti presso le seguenti attività commerciali: Mirò Caffetteria e Gelateria (via Romana Selva), Yamamay (Centro commerciale La Selva), Street Cafè Bar (via Carpine), Dolce & Cafè (viale San Domenico), Hostevìa (Benzinaio New Energy) via Tombe, Caffè Portici (piazza Santa Restituta). I minori devono essere accompagnati da un adulto. La quota unica di partecipazione per tutte le attività è di 5 euro. Vi aspettiamo numerosi”.

Redazione Sora