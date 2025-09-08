In 3 in pieno giorno tra i turisti, scoperti dai bagnanti

Nel cuore dell’estate, sugli scogli del Sassoscritto, una delle zone più suggestive e riservate del litorale livornese, alcuni bagnanti hanno assistito a una scena che ha lasciato molti di loro sorpresi e imbarazzati. Una coppia, in pieno giorno, si è lasciata andare a rapporti sessuali sotto gli occhi dei presenti, incurante delle persone intorno. L’area, raggiungibile attraverso ripidi sentieri che scendono fino alla scogliera, è conosciuta da tempo come luogo di ritrovo per chi pratica naturismo. Non è raro che vi si radunino turisti, habitué e curiosi, attratti dal mare cristallino e dalla relativa riservatezza del luogo. Ma l’episodio di questi giorni ha superato i confini della semplice nudità, trasformandosi in uno spettacolo inatteso per chi era lì solo per prendere il sole o fare un bagno. Alcuni dei presenti hanno preferito allontanarsi, altri hanno osservato la scena tra incredulità e fastidio, mentre qualcuno ha raccontato che non si tratterebbe della prima volta che accadono episodi simili. È chiaro che il Sassoscritto, con i suoi scogli impervi e la sua fama di spiaggia libera del naturismo, continua a essere un luogo di contraddizioni: per alcuni spazio di libertà, per altri scenario di eccessi difficili da accettare. corrieretoscano.it