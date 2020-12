More e rape in Ciociaria, spopola la birra Di Palma. La Camera di Commercio di Roma ha premiato “Borders Kill” del birrificio Deep Beer. Birra artigianale prodotta a Sora (FR) con more e rape rosse.

In questo periodo di emergenza il mastro birraio Di Palma non ha interrotto la produzione. “Deep Beer nasce dall’unione tra passione attività imprenditoriale – ha affermato Francesco Di Palma – Aver ricevuto il primo premio nella categoria ‘Birre innovative’ ha su di me un effetto unico. Tutte le mie birre vengono realizzate con aziende agricole del territorio ‘Borders Kill’ è prodotta con more e rape rosse. Altre invece contengono vino bianco, pesca o addirittura latte di pecora di Picinisco. Spesso sono stato criticato per queste sperimentazioni ma il premio ricevuto ripaga il lavoro svolto, ancor più in questo periodo”.

Redazione Sora

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.