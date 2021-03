“I migranti del centro di accoglienza della struttura ricettiva di Viale S. Domenico, avevano dato vita ad una protesta in strada, placata solo dall’ arrivo della Polizia di Stato – ha affermato il presidente del Gruppo Sora 2.0, Roberto Mollicone – Un fatto che ha suscitato, ancora una volta, molta perplessità su un fenomeno sempre più diffuso come l’accoglienza. A prendere posizione sull’accaduto. Ormai ci siamo stancati, di sopportare gli atteggiamenti rivoltosi di chi, nonostante sia servito e riverito, trova anche il tempo di protestare e per futili motivi, mettendo in agitazione non solo i residenti della zona dove vengono accolti, ma anche le forze dell’ordine, che in questo momento sono impegnate in operazioni ben più importanti. È chiaro ormai a tutti, che il termine accoglienza è divenuto simbolo di problematiche che vanno assolutamente risolte, e proprio per questo nei prossimi giorni ci attiveremo per dar vita ad una petizione popolare con cui chiedere la chiusura del centro di accoglienza in questione, che non è nuovo ad episodi simili”.

Redazione Digital