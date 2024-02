Il Volo, verso la rottura Barone prende lezioni da solista

Il Volo verso lo scioglimento? Le tensioni nel trio sono evidenti e i protagonisti non fanno niente per nasconderle. Le scintille in radio tra Piero Barone e Gianluca Ginobile sono la dimostrazione che qualcosa potrebbe essersi inceppato. E dopo tanti anni di carriera insieme, non è escluso i tre possano decidere di salutarsi per intraprendere le carriere da solisti. Anche per dare una svolta. Piero Barone, svela Chi, starebbe prendendo da tempo lezioni private da solista. Non una prova inconfutabile della volontà di lasciare il gruppo, ma sicuramente un indizio che, almeno uno dei tre, ci sta pensando. E gli altri? Gianluca Ginobile, nell’ormai famosa discussione a Radio Number One, raccontava una visione diversa dello stile musicale del trio, venendo appunto bacchettato da Barone: «Parla per te». Tra i due litiganti, c’è Ignazio Boschetto, forse il più riflessivo e il vero collante che li tiene insieme. «Faccio un appello al Volo – ha detto Fiorello -. Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary… pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’ – ironizza -. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!». Piero Barone e Gianluca Ginobile de Il Volo si sono beccati durante un’intervista. Ginobile stava parlando dell’identità del trio («la gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose», ha detto), quando Barone ha preso la parola evidentemente innervosito dalle parole del collega: «Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre… tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti», sbotta Piero Barone. Gianluca Ginobile risponde subito: «Non ti arrabbiare», mentre il conduttore prova a stemperare la tensione. leggo.it