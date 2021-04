Ha avuto il “ciclo” di Conferenze di “Cultura Aeronautica” dal significativo titolo “La Conquista dell’Aria – I Segreti del Volo” che interesserà, fino a tutto il prossimo mese di maggio, numerosi Istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado sia della Provincia di Frosinone che di altri territori.

I “Corsi” sono organizzati dall’Associazione Aeronautica “Giovanni Zaccini” con sede legale in Ceccano, in Via Gaeta n. 153 e che ha il proprio sito “operativo” presso l’Aviosuperficie “Pegaso Flying Club” costituita, da più di 24 anni, nel territorio dello stesso Comune. L’Associazione, infatti, tra gli obiettivi contenuti nel proprio Statuto ha, come principale compito istituzionale, la divulgazione della “Cultura Aeronautica” nei suoi molteplici aspetti in generale ma soprattutto intesa come strumento informativo/formativo delle realtà attinenti il “Mondo Aeronautico” tra le nuove generazioni.

In questo nuovo anno scolastico 2020-2021, per la purtroppo nota situazione emergenziale sanitaria dovuta al Covid19, la stessa Associazione Aeronautica “Giovanni Zaccini” sta comunque operando, sempre per gli Istituti Scolastici ma anche per numerosi altri Enti interessati, per la divulgazione delle “conoscenze” relative al “Mondo del Volo” con le modalità, ormai ampiamente collaudate, della “Didattica A Distanza” tramite le “piattaforme” utilizzate sulla rete internet.

I “Corsi”, tenuti dal Presidente della stessa Associazione Aeronautica, il Comandante Antonio Zaccini, si svolgono secondo un programma proposto e concordato, di volta in volta, con i Dirigenti Scolastici. Tale programma prevede, di massima, oltre alle Conferenze-Incontri “interattivi” e in modalità “a distanza”, anche visite guidate presso Infrastrutture Aeronautiche e Museali “a tema” presenti sul territorio nazionale. Queste ultime attività sono ovviamente “vincolate” alle disposizioni in vigore in merito alla particolare situazione emergenziale sanitaria in atto.

Le conoscenze aeronautiche di base fornite durante il corso, relative ai molteplici elementi utili e necessari per una conoscenza “critica” delle problematiche legate alle attività di volo, potranno tra l’altro essere di valido e concreto supporto per un più corretto approccio ad eventuali impieghi futuri collegati alle peculiarità del “Mondo Aeronautico”.

Al termine dei “Corsi” i “frequentatori” avranno acquisito, oltre alle notizie di ordine storico relative all’evoluzione degli studi, esperimenti e realizzazioni dei “mezzi volanti”, anche le conoscenze dei fenomeni fisici relativi alle diverse forme di volo dal punto di vista scientifico. A tali informazioni vanno ad aggiungersi le notizie relative ad una dettagliata descrizione delle parti componenti i velivoli in generale, al loro funzionamento e alle principali “manovre” previste nella corretta condotta dei voli. In ultimo verranno trattate anche le diverse problematiche relative alle infrastrutture aeronautiche con particolare riferimento ai “Terminal” aeroportuali, alle Aviosuperfici e ai Campi di Volo.

Con tutti questi specifici argomenti, che completeranno l’iter informativo/formativo degli studenti delle “nostre” Scuole, l’Associazione Aeronautica “Giovanni Zaccini” si ritiene certa di poter positivamente contribuire alla diffusione di tutte le “conoscenze” moderne e di spiccata attualità per le “scienze aeronautiche”, al fine di una formazione la più completa e diversificata possibile anche per il futuro inserimento nelle realtà occupazionali in generale dei giovani in quello che più volte è stato già definito “Mondo dell’Aviazione”.

Una volta ultimato l’iter “istruzionale” ai “frequentatori” del Corso di Cultura Aeronautica verranno rilasciati i previsti Attestati i cui contenuti potranno ovviamente essere inseriti, tra l’altro, nei “curriculum vitae” personali di ognuno.

Per tutti i “frequentatori” che fossero interessati a “mettere in pratica” quanto appreso durante lo svolgimento delle Conferenze-Incontri ci sarà, altresì, la possibilità di poter effettuare sia attività di volo con velivoli di aviazione generale che attività di lanci con il paracadute con le modalità che verranno di volta in volta concordate anche in relazione alla citata situazione di emergenza dovuta al Covid19.

Gli Istituti Scolastici o altri Enti-Associazioni, che volessero ancora aderire alla particolare iniziativa tecnico-scientifico-culturale, inserita tra l’altro nei P.C.T.O., Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) che è comunque a titolo esclusivamente gratuito, potranno inoltrare apposita richiesta presso la Sede Legale dell’Associazione Aeronautica in Via Gaeta n. 153 – Ceccano (FR) o, in alternativa, contattare il numero di telefonia mobile 329.6508342 (tramite sms o whatsapp) o inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo email antonio.zaccini@virgilio.it

