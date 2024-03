I 15 cellulari più venduti di tutti i tempi, al primo posto niente iPhone ecco la classifica

Vendute 250 milioni di unità. Il Nokia 1100 è indiscutibilmente il telefono più venduto di sempre. Commercializzato a partire dal 2003, ha delle caratteristiche che oggi appaiono quasi preistoriche: niente fotocamera, display in bianco e nero, batteria rimovibile e peso di appena 96 grammi. Un vero e proprio salto nel passato, per un prodotto che ha avuto grande successo anche in Italia. Oggi peraltro si riesce anche ad acquistare nei vari mercatini online, con prezzi che oscillano tra 20 e 50 euro a seconda delle condizioni. Un vero e proprio oggetto da collezione.

Un altro fenomeno commerciale dell’azienda finlandese. Il Nokia 1110 ha venduto ben 248 milioni di unità dall’arrivo sul mercato avvenuto nel lontano 2005. Esattamente come il fratello maggiore 1100, ha delle caratteristiche che appaiono lontanissime rispetto a ciò a cui siamo abituati oggi: display in bianco e nero, peso di 80 grammi, una confezione di vendita con all’interno la batteria (che bisognava inserire manualmente nel telefono in quanto rimovibile). Un altro pezzo da collezione, che oggi potete portarvi a casa nei mercatini dell’usato attorno ai 30 euro.

Ed ecco i primi smartphone presenti in classifica, al terzo posto. iPhone 6 e 6 Plus sono stati presentati il 9 settembre 2014 (quindi nell’epoca post Steve Jobs) presso il Flint Center del Campus Apple di Cupertino a San Francisco. Successori dell’iPhone 5s, hanno rappresentato per Apple una svolta importante, in quanto per la prima volta il gigante californiano proponeva dei telefoni con schermi finalmente più grandi rispetto alla diagonale da 4 pollici che caratterizzava da anni gli iPhone.

Il mercato le ha dato ragione, con 222 milioni di unità vendute tra i due modelli. Un successo ancora ineguagliato nell’era smartphone, per dei prodotti che è ancora possibile acquistare da alcuni store (si recuperano persino su Amazon), spesso però a cifre esorbitanti per via dei collezionisti.

Tra il quarto e il 13esimo si alternano modelli Nokia e iPhone, al 14esimo posto Samsun E1100. Chiude la classifica iPhone 5.