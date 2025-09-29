I 10 migliori liquori al mondo, 5 sono italiani ecco tutta la classifica

Leggende e bicchierini. Il mondo dei liquori alle erbe mescola ricette antiche che spesso finiscono per essere ammantate da un alone di mistero ad aromi ricercati. Ora Taste Alas ha pubblicato la classifica delle migliori bottiglie grazie ai punteggi assegnati da migliaia di recensioni verificate provenienti da tutto il mondo. Dall’antica ricetta dello Chartreuse, che i monaci francesi hanno decifrato in quasi mezzo secolo, fino allo Strega, legato alle figure magiche del folklore beneventano. Questi sono solo due degli alcolici alle erbe più apprezzati, e tra i migliori dieci ci sono altri italiani. 1. Goldwasser – Danzica (Polonia)

Nato alla fine del XVI secolo, il nome Goldwasser significa «acqua d’oro». Il motivo è legato alle scaglie di metallo prezioso che navigano nel liquore polacco, frutto di 20 erbe e radici selezionate dall’olandese Ambrose Vermollen. Ora il Goldwasser apre la classifica dei migliori alcolici alle erbe di Taste Atlas grazie ai suoi aromi di cannella, liquirizia e menta.

2. Averna – Caltanissetta (Italia)

Si dice che la famiglia Averna ricevette la ricetta del liquore alle erbe da un monaco benedettino dell’abbazia di Santo Spirito. Certo è che dal 1868, il digestivo siciliano è tra i più comuni e apprezzati in Italia e all’estero. Qui gli ingredienti della ricetta salgono a 60 con l’aggiunta di oli essenziali di limoni amari. Resta comunque un’ipotesi, visto che la ricetta è gelosamente custodita.

3. Amargo Ombrero – Rosario (Argentina)

L’Amargo Ombrero è l’aperitivo della classe popolare argentina. Un liquore leggero, intorno ai 19 gradi, tipicamente accompagnato con acqua tonica, Coca Cola o succo di pompelmo per via del suo sapore amaro. È nato nel 1887 in controtendenza rispetto ai gusti della classe benestante che era abituata a bere alcolici dolci.

4. Chartreuse – Saint-Pierre-de-Chartreuse (Francia)

Il quarto classificato nella guida di Taste Atlas ai migliori liquori ha un’origine incerta. All’inizio del XVIII secolo il monastero della Grande Chartreuse ricevette un antico manoscritto con la ricetta della bevanda. Ci volle mezzo secolo per decodificarlo e quasi altri 100 anni per adattarlo alla versione che conosciamo oggi, quella con circa 130 erbe e prodotta in due varianti: la gialla più leggera e l’originale dal colore verde.

5. Strega – Benevento (Italia)

Il nome dello Strega viene dalle leggende della città che l’ha visto nascere: Benevento. I racconti del posto includevano spesso figure magiche tra i personaggi del folklore popolare. Mix di oltre 70 erbe, il liquore ha dato il nome anche all’omonimo premio letterario. Il rito, per chi vince lo Strega, prevede di bere un sorso di questo liquore.

6. Tentura – Patrasso (Grecia)

La Tentura è un liquore tipico di Patrasso, ottenuto dall’infusione di brandy o rum con erbe e spezie. Gli aromi principali sono cannella e chiodi di garofano, spesso accompagnati da noce moscata e agrumi. Di colore ambrato o scuro, ha profumo e gusto che ricordano le spezie calde e la vaniglia. Si serve liscia o con ghiaccio, come digestivo o aperitivo, ed è utilizzata anche in cucina e nei cocktail.

7. Amaro Lucano – Pisticci (Italia)

È uno dei liquori simbolo dell’Italia, prodotto con oltre 30 botaniche. Tra queste figurano assenzio, salvia, genziana, angelica, arancia amara e ruta, ma la ricetta completa resta segreta. Il risultato è un amaro limpido dal caratteristico colore mogano. Il gusto è amarognolo ed erbaceo, con note speziate; al naso emergono sentori agrumati ed erbe aromatiche. Con una gradazione del 28% vol., si serve preferibilmente liscio e ben freddo o con ghiaccio. Tradizionalmente digestivo, è apprezzato anche come ingrediente per cocktail e long drink. Creato nel 1894 dal pasticcere Pasquale Vena a Pisticci, in Basilicata, l’amaro divenne celebre quando la famiglia ottenne la fornitura ufficiale della Casa Savoia. Il loro stemma campeggia ancora oggi sull’etichetta di Lucano.

8. Amaro Bràulio – Bormio (Italia)

Creato nel 1875 dal chimico Francesco Peloni a Bormio, Bràulio è un amaro storico della Valtellina. La ricetta resta segreta, ma si sa che nasce dall’infusione di erbe e radici alpine come genziana, assenzio, bacche di ginepro e achillea. Le botaniche vengono essiccate, macinate e messe in infusione con alcol, poi unite ad acqua di sorgente e zucchero. Il liquido filtrato matura per due anni in botti di rovere di Slavonia. Il risultato è un amaro ambrato, dal gusto erbaceo, leggermente speziato.

9. Amaro Montenegro – Bologna (Italia)

Prodotto a Bologna dal 1885, è uno dei liquori italiani più popolari e venduti. Nasce da una miscela di 40 botaniche provenienti da quattro continenti, la cui ricetta completa – anche in questo caso – resta segreta. Tra gli ingredienti noti ci sono arance, assenzio, chiodi di garofano, cannella e noce moscata. Di colore ambrato, ha un gusto ricco e amaricante con note agrumate, erbacee e speziate, arricchite da sfumature di liquirizia e cioccolato. Ideale come aperitivo o digestivo, trova spazio anche nei cocktail. Il liquore fu ideato da Stanislao Cobianchi e dedicato alla principessa Elena del Montenegro in occasione del suo matrimonio con Vittorio Emanuele III nel 1896.