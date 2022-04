Home Care Premium, contributo a chi assume operatore assistenza domiciliare

“E’ di nuovo possibile presentare domanda per fruire dell’Home Care Premium, il progetto dell’Inps gestito dal Consorzio sul distretto Fr D, che permette ai dipendenti pubblici e pensionati ex Inpdap di ricevere un importante contributo con il quale assumere un operatore di assistenza domiciliare per i propri cari non autosufficienti, entro il primo grado di parentela. Il bando si è aperto alle ore 12.00 del primo aprile 2022, e sarà possibile inoltrare le domande fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2022. Tutte le persone residenti sul territorio dei 26 comuni consorziati, che vogliano inoltrare la domanda, possono recarsi previo appuntamento, presso lo sportello Home Care Premium che il Consorzio già da diversi anni ha istituito a Sant’Elia Fiumerapido, in via Masseria Chiusanova (nel bene Confiscato alla Mafia).

“Il Consorzio si occupa della gestione del progetto Home Care Premium in convenzione con l’Inps già da molti anni – ci tiene ad evidenziare il presidente Simone Costanzo – divenendo un vero e proprio punto di riferimento per quanti purtroppo non autosufficienti, necessitano di costante assistenza. L’edizione precedente del progetto, si sta concludendo in questi mesi con 145 utenti, ai quali abbiamo fornito aiuto per poter fruire dei servizi Hcp, sia per la ricezione del contributo economico con cui assumere la badante, sia nell’erogazione di servizi come fisioterapia, sollievo o altro, tramite nostri operatori. E soprattutto va detto – invita il presidente Costanzo ad approfittare di questa opportunità – che grazie a questo servizio, nel pieno spirito del progetto, si permette alla persona bisognosa di cure, di rimanere nella propria casa e nel proprio contesto familiare, evitando l’istituzionalizzazione in case di cura e quant’altro”. Per un appuntamento con lo Sportello Home Care Premium del Consorzio bisogna telefonare al numero 0776.403712 e scegliere al centralino lo “Sportello Hcp”. Chi volesse visionare il Bando Hcp 2022, può collegarsi al seguente link https://www.consorzioservizisociali.fr.it , sito del Consorzio del Cassinate per i Servizi Sociali”. Lo comunica Consorzio Servizi Sociali.

