Hiroshima, ecco la commemorazione dell’80esimo anniversario del bombardamento atomico

Hiroshima ricorda l’80esimo anniversario del bombardamento atomico statunitense sulla città del Giappone occidentale, in un contesto di crescente sostegno dei leader mondiali alle armi nucleari come deterrente. Il bombardamento di Hiroshima, il 6 agosto 1945, distrusse la città e uccise 140.000 persone. Una seconda bomba sganciata tre giorni dopo su Nagasaki uccise 70mil persone. Il Giappone si arrese il 15 agosto, ponendo fine alla Seconda guerra mondiale e a quasi mezzo secolo di aggressione giapponese in Asia. Il premier giapponese Shigeru Ishiba, il sindaco della città e altri funzionari hanno deposto fiori al cenotafio. Decine di colombe bianche, simbolo di pace, sono state liberate dopo il discorso del sindaco. È stato osservato un minuto di silenzio mentre una campana della pace suonava alle 8:15, l’ora in cui un B-29 statunitense sganciò la bomba sulla città. L’anniversario cade in un momento in cui il possesso di armi nucleari a scopo di deterrenza è sempre più sostenuto dalla comunità internazionale, incluso il Giappone. Il governo nipponico ha respinto la rechiesta dei sopravvissuti di firmare il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari o di partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori, poiché è sotto la protezione dell’ombrello nucleare degli Stati Uniti. corriere.it