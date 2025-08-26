Hip Hop corpo libero e teatro, in Ciociaria corsi gratuiti ecco tutto il programma

Il 28, 29 e 30 Agosto, dalle 18 alle 20, all’interno del Parco A. Valente di Sora (FR) si terranno i corsi gratuiti di tre discipline molto praticate e apprezzate nel nostro territorio. Giovedì 28 Agosto ci sarà un corso gratuito di Hip Hop, a cura della maestra Lucrezia De Gioannis della Felix’s Dance Academy, per imparare i movimenti basilari di questo ballo.

Venerdì 29 Agosto ci sarà un corso gratuito di allenamento a corpo libero, con il personal trainer Lorenzo Puzzuoli di FitLab Sora, per mettere alla prova i propri muscoli in percorsi e sfide ad alta tensione fisica.

Sabato 30 Agosto ci sarà un corso gratuito di teatro, a cura del maestro Piergiorgio Sperduti della scuola di teatro La Valigia di Prospero, per imparare le basi teoriche della commedia dell’arte e provare a replicare le grandi maschere della tradizione teatrale. Sorani Fuorisede APS offrirà la possibilità alla cittadinanza di Sora e dintorni, dai bambini fino agli anziani, di provare gratuitamente queste discipline, conoscendo anche i maestri che le insegnano e gli allievi che le seguono. Sarà l’occasione per mettersi alla prova e scoprire la passione per un nuovo sport, un nuovo ballo o una nuova espressione artistica. La partecipazione è totalmente gratuita, senza necessità di prenotazione, a partire dalle 18 di ognuno dei tre giorni. Si consiglia di indossare indumenti comodi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le pagine social (Instagram: @boarioplaygroundsora e Facebook “Sorani Fuorisede APS”) dell’evento e gli organizzatori al numero +39 392/3047466.

Redazione Digital