Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’atteso confronto sulla vertenza Henkel di Ferentino, a seguito dell’annunciata cessazione delle attività produttive dello stabilimento, che coinvolge 126 dipendenti. All’incontro, al quale ha preso parte il capo della Segreteria tecnica del Ministro, Mattia Losego, sono intervenute le rappresentanze aziendali, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze istituzionali, tra cui il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta. Particolarmente incisivi gli interventi delle organizzazioni sindacali, che hanno invitato il management a riconsiderare la decisione assunta, ponendo l’accento sulle responsabilità strategiche e gestionali che avrebbero determinato l’attuale scenario. Al centro delle rimostranze gli investimenti per oltre 30 milioni di euro sostenuti per il trasferimento degli impianti produttivi da Lomazzo a Ferentino. Secondo le rappresentanze sindacali, il mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi dovrebbe imporre una riflessione sulle responsabilità del management, evitando che le conseguenze delle scelte aziendali ricadano sui lavoratori. La perdita di valore sarebbe riconducibile, secondo le organizzazioni sindacali, principalmente alle politiche di marketing e di posizionamento dei prodotti, successivamente sconfessate dai riscontri dei mercati. È stata inoltre sottolineata la dimensione internazionale della vertenza, alla luce delle annunciate delocalizzazioni produttive: una circostanza che, secondo le sigle sindacali, rende necessario un confronto ben più articolato di un mero annuncio di chiusura. Nel corso del proprio intervento, il sindaco di Ferentino ha rimarcato la valenza storica dello stabilimento, l’importanza degli investimenti effettuati e il profondo legame del sito produttivo con il tessuto economico e sociale del territorio. Il primo cittadino ha inoltre ricordato la disponibilità che il territorio e l’istituzione comunale hanno sempre manifestato, nel corso degli anni, nell’accogliere le richieste e le esigenze di sviluppo dell’azienda, richiamando, a titolo esemplificativo, la celerità con cui l’Amministrazione comunale aveva a suo tempo portato avanti l’iter autorizzativo per la realizzazione del grande magazzino presente all’interno del sito industriale. Un patrimonio di rapporti, investimenti e collaborazione istituzionale del quale, secondo Fiorletta, è auspicabile che l’azienda tenga conto nelle proprie valutazioni, unitamente alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, nel pieno rispetto dei loro diritti. Il sindaco ha espresso fiducia nell’opera di mediazione del Ministero, chiamato a favorire l’individuazione di soluzioni capaci di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio industriale del territorio. Decisamente rigida, invece, la posizione espressa dalla rappresentanza della proprietà. Proprio alla luce della distanza tra le posizioni emerse, le organizzazioni sindacali hanno chiesto una sospensione dei lavori per consentire un confronto diretto tra il Ministero e l’azienda, raccogliendo la disponibilità del MIMIT. All’esito dell’incontro, il Ministero si è riservato di proseguire le interlocuzioni con il management nel corso del prossimo mese, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni alternative alla cessazione delle attività produttive. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il 13 gennaio 2027, quando le parti torneranno a riunirsi presso il Ministero per valutare gli esiti delle interlocuzioni. Nonostante la fermezza della posizione aziendale, resta dunque aperto uno spazio di confronto. Le prossime settimane saranno dedicate all’attività di mediazione ministeriale, nella prospettiva di individuare alternative in grado di coniugare le esigenze industriali con la salvaguardia occupazionale e la tutela delle famiglie coinvolte.

Redazione Digital