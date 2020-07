Piergiorgio Fascina

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Beatrice Ion, atleta della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, vittima, insieme al padre, di una vergognosa aggressione fisica e verbale a sfondo razziale avvenuta in queste ultime ore nei pressi di Ardea (RM) – ha affermato Piergiorgio Fascina, segretario regionale Fipic Lazio – Deplorevole quanto accaduto, con tutte le nostre forze dobbiamo combattere odio e ignoranza purtroppo ancora diffusi in Italia”.

“Beatrice, originaria della Romania, vive in Italia da 16 anni. E’ tra le migliori giocatrici azzurre, stella dell’Amicacci Giulianova, squadra in cui milita da qualche anno e studentessa modello, iscritta all’Università di Teramo – ha aggiunto Piergiorgio Fascina – Due anni fa accolta calorosamente in provincia di Frosinone, in occasione del ritiro nazionale tenutosi a Veroli (FR) in concomitanza dell’ottava edizione di Summer Square Contest. Ci uniamo alla solidarietà espressa dal presidente del Comitato italiano paralitico, Luca Pancalli e dal presidente della Fipic, Fernando Zappile e ci auguriamo che al più presto siano fermati i responsabili di questo gesto che merita la condanna di tutto il Paese”.

Redazione Digital