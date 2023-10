Halloween in Ciociaria, divertimento per adulti e bambini ecco il Bosco delle Favole

Sotto l’incalzare delle foglie cadenti e l’atmosfera di mistero che avvolge la città, si apre un nuovo capitolo emozionante nel magico mondo del divertimento a tema Halloween. Dal 15 ottobre al 1 novembre, il Bosco delle Favole, situato nel cuore di Cassino, aprirà le sue porte per regalare un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini. Dalle 11 alle 21, questo affascinante parco a tema si trasformerà in un luogo incantato, dove più di 30 spettacoli a tema Halloween, con streghe e personaggi delle favole, cattureranno l’immaginazione di tutti i visitatori. L’intero parco sarà tematizzato per l’occasione, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente. Ma non è tutto, perché il Bosco delle Favole è anche la casa di numerose attrazioni imperdibili. Tra le più gettonate, spicca Kodi Adventure Halloween Edition, un tour emozionante su un lago vero, che trasporterà gli ospiti all’interno di una grotta misteriosa, colma di segreti e incantesimi. Un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti delle avventure mozzafiato. Per i più coraggiosi, c’è una pista di pattinaggio piena di zombie, dove gli intrepidi visitatori potranno sfidare le loro paure e pattinare tra creature oscure. Inoltre, un campo per battaglie laser garantirà intrattenimento e adrenalina per coloro che desiderano misurarsi con altre anime coraggiose. Ma la vera attrazione sarà uno scivolo di 100 metri senza acqua, che sfreccia attraverso il maestoso bosco, regalando momenti di pura gioia e divertimento. E non possiamo dimenticare l’area supereroi, dove i bambini potranno sentirsi veri protagonisti, indossare i panni dei loro idoli preferiti e vivere avventure da sogno insieme ai loro eroi preferiti. Domenico Durante, l’organizzatore del Bosco delle Favole, dichiara entusiasta: “Halloween è in arrivo a Cassino all’interno del Bosco delle Favole! Siamo fieri di offrire un’esperienza unica, un tuffo nel fantastico mondo delle favole, arricchito dall’atmosfera misteriosa e affascinante di Halloween. Siamo già stati scelti da migliaia di famiglie che desiderano trascorrere alcuni giorni di vacanza in un luogo dedicato interamente al divertimento e alla magia e questo come ogni anno è anche possibile grazie alla partecipazione del nostro partner fondamenta Banca Popolare del Cassinate”. Non perdete l’opportunità di immergervi in questo parco incantato, dove la realtà s’incontra con la fantasia. Il Bosco delle Favole vi aspetta con spettacoli coinvolgenti, attrazioni mozzafiato e tanto divertimento adatto a tutte le età. Diffidatevi delle apparenze, perché qui ogni foglia nasconde una sorpresa e ogni passo può rivelare un nuovo mistero.

Redazione Cassino