Guida la macchina senza patente, fermato extracomunitario

Personale della Polizia di Stato dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato un cittadino albanese poiché guidava un veicolo con una patente di guida presumibilmente falsa. In particolare, nel corso di un posto di controllo in via Aldo moro, verso le 16.30, veniva intimato l’alt ad un furgone con all’interno 4 persone, tutti cittadini extracomunitari. Alla guida, veniva identificato un cittadino Albanese che a richiesta, esibiva una patente apparentemente rilasciato da un paese facente parte la Comunità Europea ma, ad un attento controllo documentale, agli occhi degli agenti è apparso non autentico. Vistosi scoperto, lo stesso ammetteva di aver acquistato il titolo di guida falso in Albania qualche anno prima. Per tale ragione, il conducente veniva denunciato in stato di libertà per uso di atto falso, veniva contestata la violazione al Codice della Strada per guida senza patente ed il veicolo veniva sequestrato. La posizione dei passeggeri, risultati irregolari sul Territorio Nazionale, è tutt’ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Redazione Digital