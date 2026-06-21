Guida la macchina con patente falsa, in Ciociaria fermato

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un uomo per uso di atto falso. In particolare, nel pomeriggio del 18 giugno scorso, in via Ciamarra, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, ha proceduto al controllo di una persona a bordo di un veicolo. Il soggetto, di nazionalità egiziana, forniva una licenza di guida che appariva, alla vista degli agenti, falsa. Successivi accertamenti confermavano la tesi che il documento fornito potesse essere falso, pertanto, l’uomo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e sanzionato ai sensi dell’Art. 116 del Codice della Strada per guida senza patente.

Redazione Digital