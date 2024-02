Guida il treno con una bambina in braccio, macchinista nei guai

Alla guida di un treno con in braccio una bambina. Sta destando molte polemiche il video, pubblicato dal sito l’Immediato, in cui un macchinista delle Ferrovie del Gargano si fa riprendere alla guida di un convoglio, sulla tratta Ischitella-Carpino, con in braccio una bambina di pochi mesi. In una prima parte del video si vede l’uomo -che indossa la divisa dell’azienda – mentre comanda il treno tenendo seduta sulle sue gambe la piccola, mentre nella seconda parte prende la bambina e la fa sedere sulla zona dove si trova il pannello di controllo. Il video è stato inviato alla redazione dell’immediato accompagnato dalla lettera di un cittadino che è anche un operatore della manutenzione ferroviaria in cui si dice preoccupato per la sicurezza a bordo dei treni «ma soprattutto – scrive- dal personale che li conduce». Nella lettera inoltre il cittadino evidenzia come «nel video si vede come l’operatore altamente distratto attraversa un passaggio a livello, oggi considerato una interferenza in cui il fattore umano è preponderante, e l’attenzione deve essere massima». Non è escluso che a fare il video sia stato il padre o la madre della bambina, che viaggiavano sul treno, e che abbia chiesto un favore al macchinista immortalando la figlia alla “guida” del treno.

Sulla vicenda l’azienda ha aperto una inchiesta interna. «In merito al video diffuso dal alcuni organi di stampa, relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio- si legge nel profilo istituzionale di Facebook delle Ferrovie del Gargano – si comunica che questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità». corriere.it