Guida da 10 anni senza patente, in Ciociaria fermato noto malvivente

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per guida senza patente perché mai conseguita, un 27enne residente nel cassinate, già censito per reati specifici e contro la persona. A carico dello stesso, controllato a bordo di autovettura per le vie di quel centro senza giustificato motivo, ricorrendo i presupposti di legge è stata altresì avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Isola del Liri per tre anni.

Redazione Digital