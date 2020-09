di Massimo Mangiapelo

Urbano Restante si conferma sindaco di Guarcino. E lo fa alla grande, doppiando con i voti il suo avversario Luciano Morini. Restante ha infatti ottenuto 712 voti (il 66,79%), mentre Morini si è fermato a 354 voti (33,21%).

Non c’è stata storia, dunque. Ha vinto la continuità amministrativa ed i cittadini del piccolo centro ernico hanno evidentemente premiato il lavoro svolto da Restante negli ultimi cinque anni. Per Morini, dopo essere stato sindaco per dieci anni e vicesindaco per altri due, è finita un’era. Resta in consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione. Nell’assise cittadina, infatti, entrano sette consiglieri per Restante e tre per Morini.

Per la cronaca, i votanti erano 1314. Hanno votato 1087 persone, raggiungendo una percentuale dell’82,72%.

«È stata una bellissima vittoria che è andata oltre ogni aspettativa – ha dichiarato a caldo Urbano Restante -. Non c’è stata storia e si è visto subito dopo lo spoglio delle prime schede. Io non ero presente, ero rimasto a casa per scaramanzia. Ma mi hanno chiamato subito per riferirmelo. E subito dopo mi ha telefonato anche Morini per farmi gli auguri e per questo lo ringrazio. Evidentemente i cittadini hanno riconosciuto il buon lavoro svolto in questi anni ed hanno voluto dare una continuità amministrativa. Voglio subito sottolineare che sarò come sempre il sindaco di tutti e cercherò di ricompattare le divisioni che ci sono state in campagna elettorale. In un piccolo centro come il nostro è giusto sentire la voce di tutti, anche di quelli che in campagna elettorale erano dall’altra parte. Sono molto felice e raddoppierò gli sforzi amministrativi per il bene del nostro paese e della collettività».

Da parte sua, Luciano Morini ha commentato: «È andata malissimo, non c’è stata proprio partita. Pensavo che la sfida si fosse potuta combattere per pochi voti, invece il mio avversario ha preso il doppio del mio consenso. Già dopo una mezz’ora dello spoglio delle schede la situazione era chiara. Tanto è vero che ho subito telefonato a Restante per fargli gli auguri per la vittoria. In sostanza due elettori su tre hanno votato per lui e, si sa, gli elettori hanno sempre ragione».

Il nuovo consiglio comunale sarà dunque così composto: in maggioranza Moriconi Lorenzo (180 voti), Falconi Gabriele (70), Bianchi Vincenzo (66), Verdecchia Marco (53), De Angelis Francesco (48), Simonetti Raffaele (46) e Pazienza Franco (43); non ce l’hanno fatta Zanoni Franco (35), Boccanelli Alessandro (33) e Sabellico Giada (33). In minoranza, oltre a Luciano Morini, entrano Lisi Vittorio (102 voti) e Simonetti Gianluca (40); restano fuori Costantini Francesco (35), Lisi Franco (29), Verdecchia Ulderico (27), Stirpe Stefano (25), Giordani Matteo (16), Tirocchi Paolo (16), Ciavardini Ada (13) e De Padova Pietro (12).