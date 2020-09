di Massimo Mangiapelo

Anche le Grotte di Pastena e Collepardo partecipano a “Il giorno delle meraviglie”, l’iniziativa prevista per il 27 settembre in occasione della Giornata mondiale del Turismo. I partecipanti potranno usufruire di passeggiate nei percorsi naturalistici della Ciociaria e della visita nelle due stupende grotte.

Partiamo da Pastena: è previsto un trekking dalle grotte al monte Solo, lungo il cammino religioso di Sant’Elena e San Sinforo. La partenza è prevista alle ore 9 dal Parco delle Grotte di Pastena. Per informazioni, costi e prenotazioni si può chiamare lo 0776546322, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

A Collepardo, invece, è previsto un percorso naturalistico che va dal Pozzo d’Antullo (una grandiosa voragine di origine carsica) alle Grotte dedicate alla Regina Margherita di Savoia e dette anche Grotte dei bambocci a causa delle stalattiti e stalagmiti che nel tempo hanno assunto strane forme somiglianti a figure umane ed animali. Il percorso è inserito nel “cammino di San Benedetto”. Per info, costi e prenotazioni si può telefonare al numero 077547065, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Vorrei spendere due parole sul “cammino di San Benedetto”. Si tratta di un percorso di circa trecento chilometri che, passando in varie località appenniniche, va da Norcia a Cassino. In sostanza, la stessa strada che fece il santo fondatore dell’Ordine dei Benedettini quando raggiunse il luogo dove fece edificare l’Abbazia di Montecassino. Questo percorso, dopo le varie tappe umbre e laziali, entra in territorio ciociaro a Trevi nel Lazio. Da lì si arriva a Guarcino e Vico nel Lazio, a Collepardo e alla Certosa di Trisulti, Casamari, Arpino e Isola del Liri, alle gole del Melfa, a Roccasecca per poi concludersi a Montecassino.

Quest’anno il “cammino di San Benedetto” ha visto un’improvvisa impennata di partecipanti che tuttora, nonostante le avverse condizioni climatiche di questi giorni, intraprendono questo affascinante percorso immerso nella natura meravigliosa della terra ciociara.