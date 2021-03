“Il video di Grillo non mi ha fatto ridere. Trovo che parlare in un momento come questo con quell’aria, come se tutto fosse una barzelletta, non sia divertente ma solo triste”. Queste le parole pronunciate da Carlo Calenda durante la trasmissione televisiva “Otto e mezzo”. Nel video Grillo pubblicizza il ministero della transizione ecologica.

Chissà cosa dirà Calenda dell’immagine del comico con il caso da astronauta scattata in quest’ultime ore.

Redazione Digital