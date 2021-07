Ora che si avvicina la data del 6 agosto 2021 in cui il Green Pass, il certificato di immunità da Covid-19, diventerà obbligatorioin Italia per accedere ai luoghi al chiuso e a determinati eventi, molti cittadini si chiedono quali sono i rischi di muoversi senza certificazione. È bene sapere che il certificato sarà necessario per accedere a ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi e bar (ma non se si consuma al bancone). Chiunque acceda in uno di questi luoghi senza certificazione rischia multe salate e lo stesso vale per i gestori delle attività che vengono giudicati responsabili degli ingressi. Ma vediamo cosa sapere in dettaglio

Va detto che le multe per i trasgressori senza Green pass sono abbastanza salate. Vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In particolare in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni», precisano da Palazzo Chigi.