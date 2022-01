Green pass e Olocausto, “Follia assessore in Ciociaria vergogna chiedi scusa”

“La follia no green pass non si ferma nemmeno in occasione della Giornata della Memoria – ha affermato Luca Fantini, segretario provinciale PD – L’assessore alla cultura del comune di Ceccano, Stefano Gizzi, ci è cascato di nuovo paragonando il green pass alle discriminazioni che i regimi fascisti e nazisti hanno attuato contro la popolazione ebraica. Questo oltraggio alla memoria delle vittime della Shoah non è dignitoso ed offende, inoltre, chi è sopravvissuto ai campi di sterminio. Comportamenti non adeguati, specie se compiuti da un assessore alla Cultura. Gizzi dovrebbe chiedere scusa e vergognarsi”.

Redazione Digital