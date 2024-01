Greco al Classico e matematica allo Scientifico, ecco tutte le materie della seconda prova

Greco al classico e matematica allo scientifico. E poi: Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con le materie della seconda prova della Maturità 2024. «L’esame di Stato si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno», ha spiegato. Ma «quest’anno – ha aggiunto – i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio». Fischio di avvio mercoledì 19 giugno alle 8 e 30 con la prima prova: il tema. Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. corriere.it