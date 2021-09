di Roberto Passeri

Palombelli, giornalista di Mediaset, si presenta come persona libera, politicamente corretta, buona mamma, ma spesso saccente con i suoi toni pacati e falsamente rassicuranti. Dobbiamo respingere con forza le sue elucubrazioni, quando giustifica i comportamenti violenti; siano essi femminicidi, omicidi in generale, prepotenze e prevaricazioni, in nome di reazioni istintive e non, causati dalla società (come si diceva qualche anno fa), da un non ben definito malessere che stiamo vivendo per colpa di… ? Pensando di allontanare o bandire le responsabilità individuali, familiari o dell’ambiente circostante, sia esso parentale e non.

A lei non è permesso di pontificare, influenzare o modificare comportamenti di tanti telespettatori, che, in buona fede, ascoltano i suoi proclami in TV. Mi auguro che la dirigenza Mediaset prenda provvedimenti o rimuova questa persona da incarichi televisivi, che non rendono un buon servizio alla comunità. In queste situazioni non si pensi agli ascolti, ma al benessere e alla crescita sociale dei cittadini. La Palombelli, che pur guadagna lautamente per il suo lavoro, non può metterlo al servizio di comportamenti riprovevoli e lesivi della dignità, della crescita umana e del rispetto della persona.