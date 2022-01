Granaio di Tecchiena, vecchia disputa tra Alatri e Ferentino ecco tutta la storia

“Alle pendici di colle Monticchio, incastonata nel verde, sorge l’antica Grancia di Tecchiena. Il grande granaio della Certosa di Trisulti è stato costruito su delle fortificazioni risalenti all’XI secolo e realizzate nel periodo in cui erano aspre e ripetute le contese tra Alatri e Ferentino. Le due cittadine, infatti, si contesero per lungo tempo il territorio di Tecchiena. I contrasti erano così frequenti – e spesso sanguinosi – che, nel 1245, Papa Innocenzo IV decise di inglobare il Castello tra i beni della Chiesa (espropriandolo ad Alatri), per poi rivenderlo, appunto, alla Certosa.Con il passare del tempo la tenuta divenne un vero e proprio granaio per il fabbisogno alimentare dei monaci. Ad oggi è proprietà privata”. Lo comunica Iam edizioni.

