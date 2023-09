Gran premio d’estate in Ciociaria, ecco il podio della gara ciclistica

di Fabio Paris

Si è svolta oggi a Ferentino la gara ciclistica Gran premio d”estate organizzata dall’ASD Roccasecca Biker in collaborazione con l’atleta ferentinate Marco Caliciotti, vincitore di numerosi trofei a livello nazionale nelle Categorie Master. La gara riguardava due categorie under 44 e over 45, che ha visto protagoniste squadre provenienti dalle regioni del centro Italia, ha interessato i comuni di Ferentino, Anagni, Sgurgola e Morolo con arrivo nello splendido scenario di Porta Montana. Vintori Orcame Fabio della MgKvis per la categoria under 44 e Costa Massimo della MB Lazio Euronic per la categoria Over 45. Il ringraziamento da parte degli organizzatori alle amministrazioni comunali che hanno garantito, con la loro presenza, lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.