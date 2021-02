Governo Draghi, i 5 stelle si nascondono dietro la piattaforma Rousseau.

Davide Casaleggio è a Roma e non è escluso che nelle prossime ore veda Beppe Grillo, il garante del Movimento arrivato nella capitale nella serata di ieri. Il presidente dell’associazione Rousseau è a Roma da martedì scorso per una serie di incontri anche con esponenti del M5S. «Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau», ha detto Casaleggio.

Redazione Digital