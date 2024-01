Gomitata di Bastoni prima della rete di Frattesi, niente Var è polemica

Inter-Verona, a San Siro accade qualcosa di incredibile. Paura e delirio per l’Inter e i suoi tifosi. Un inizio 2024 folle per la squadra di Simone Inzaghi, che segna con Lautaro Martinez, al rientro, ma fallisce molte occasioni per chiudere il match. Così il Verona pareggia con Henry, da pochi secondi in campo al posto di Djuric. Quando sembra tutto finito, al 93’, va in gol Frattesi. Esplode il Meazza, ma il Verona è furente – tanto che viene espulso Lazovic per proteste – per un fallo di Bastoni su Duda. Il replay mostra la posizione regolare del centrocampista nerazzurro, ma mostra anche il contatto tra il difensore dell’Inter e il centrocampista del Verona. Sta di fatto, che il 2-1 viene convalidato. Ma non è finita qui. Perché al 98’ Fabbri viene richiamato dalla Var al monitor per un presunto fallo di Darmian su Magnani. Visione delle immagini al monitor da parte del direttore di gara e calcio di rigore per la squadra di Marco Baroni, che ha la grandissima occasione di riagguantare il pari. Dal dischetto si presenta Henry: rincorsa, frenata e tiro a incrociare che finisce sul palo. L’Inter si salva al 100’: ha rischiato di frenare la corsa verso lo scudetto per la Var, ma alla fine può tirare un sospiro di sollievo. A inizio ripresa, da registrare un gol annullato — sempre con intervento della Var — a Lautaro Martinez per un fuorigioco iniziale di Acerbi. Al triplice fischio finale, ai microfoni di Dazn, si presenta Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona. «In questo momento sono molto rammaricato e deluso. Non fa parte del mio carattere, non voglio fare moralismi, però c’è stata una grande mancanza di rispetto per una società che sta cercando di onorare il campionato. L’episodio sul 2-1 dell’Inter è impossibile non vederlo in sala Var, il gol era da annullare in maniera chiara», le sue primissime parole. «Non possono non aver avvisato l’arbitro. Volevamo che il calcio migliorasse con il Var. È una mancanza di rispetto. In una sala Var non si può fare questo errore. O c’è una mancanza di rispetto oppure… Sono in difficoltà a commentare. Quello che è successo è molto molto grave». Infine, sulla situazione difficile del Verona, Sogliano ha concluso: «La situazione è chiara. La squadra è in un momento di difficoltà, abbiamo cercato di portare punti contro i più forti del campionato. È inutile parlare di mercato se poi abbiamo la possibilità di andare via da San Siro con un punto, ma non è successo a causa di questo intervento mancato. Ripeto, è una mancanza di rispetto a una società che ha problemi». Questo il commento di Simone Inzaghi: «Le parole del d.s. Sogliano? Ho perso anche io delle partite così, ci sta. Giusto il rigore per il Verona, conosco Darmian e sapeva di aver toccato l’avversario». corriere.it