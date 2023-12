Gli tolgono la sedia e De Luca cade a terra durante il brindisi, ecco il video

Mentre in rete il video che lo vede cadere a terra, gambe all’aria, è diventato ormai virale e sui social si moltiplicano i meme che prendendo spunto dall’incidente insaporiscono la vicenda con suggestioni di vario tipo, politiche in primis, lui, Vincenzo De Luca, con autoironia, quando gli viene chiesto di commentare l’accaduto non si sottrae: «Va tutto bene, vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute». La battuta a margine della della conferenza stampa per il bilancio di fine anno 2023 e i progetti 2024. Tutto è successo ieri, durante il brindisi di fine anno con i dipendenti regionali nell’auditorium della Regione al Centro direzionale di Napoli. A spostare la sedia è stato un impiegato. Ma De Luca oggi ha voluto sottolineare che la responsabilità non sarebbe del dipendente regionale, ma, piuttosto, sua: «La caduta è stata colpa mia per la verità, perché io mi ero alzato per il brindisi e lui ha tolto la sedia come previsto. Io per un atto di gentilezza verso una nostra dipendente, che si era presentata con un bambino in braccio, ero però ritornato al microfono per invitarla al brindisi, e dunque mi sono seduto. Sono stato io a non rispettare ciò che era previsto. Comunque sia ora siamo pronti a tutte le sfide, quella politica e ortopedica». Ieri, invece, subito dopo la caduta, De Luca aveva puntato il dito contro i portasecce», ossia gli iettatori, giustificandosi al microfono e consegnando così involontariamente nuovo e succoso materiale al suo imitatore “ufficiale” Maurizio Crozza. corriere.it