Gli spacca una bottiglia in testa per rubargli la bicicletta, in Ciociaria arrestato extracomunitario

I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne originario della Guinea, di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con la grave accusa di rapina.

I fatti si sono verificati intorno alle 20 in Viale Europa, nel capoluogo ciociaro. Secondo quanto ricostruito, l’indagato ha aggredito un 50enne della provincia al fine di sottrargli la bicicletta, del valore stimato di circa 200 euro. Per assicurarsi il maltolto, l’aggressore non ha esitato a colpire violentemente la vittima alla nuca utilizzando una bottiglia di vetro rotta.

Il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma, guidate dalle precise indicazioni della Centrale Operativa, ha impedito che l’uomo riuscisse a far perdere le proprie tracce. I Carabinieri hanno infatti intercettato e bloccato il 38enne a sole poche decine di metri dal luogo della violenta aggressione, mentre tentava la fuga ancora in sella alla bicicletta appena rapinata.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Spaziani” di Frosinone per le cure del caso; fortunatamente, è stata poi dimessa senza giorni di prognosi. A margine del grave episodio, i militari hanno accertato che la vittima si trovava nel capoluogo in violazione di un provvedimento di divieto di ritorno: per tale motivo, il 50enne è stato contestualmente deferito in stato di libertà per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone. L’arrestato, una volta espletate le consuete formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Redazione Digital